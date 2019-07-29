Эксперт оценил предложение создать реестр банковских клиентов, подозреваемых в отмывании денег

Независимый экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение создать реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

«Положительный эффект в том, что банки будут чётко знать, с кем работать не стоит, что существенно сократит им время, затрачиваемое на проверку благонадёжности клиентов. Кроме того, снизятся риски для добросовестных клиентов», — заявил он.

Как отметил Шабанов, в целом идея выглядит вполне перспективной и здравой, поскольку списки нарушителей должны быть, но сам механизм их составления нуждается в проработке.

Ранее газета «Известия» сообщала, что соответствующие предложения содержатся в заключении Национального совета финансового рынка на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.