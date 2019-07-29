СМИ: В России могут создать реестр банковских клиентов, подозреваемых в отмывании денег

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В России могут создать реестр банковских клиентов, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщает газета «Известия».
СМИ: В России могут создать реестр банковских клиентов, подозреваемых в отмывании денег
  • РИА Новости

Соответствующие предложения содержатся в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся», — заявил заместитель руководителя НСФР Александр Наумов.

Как считают в НСФР, у реестра должен быть оператор, которым мог бы стать Банк России.

Ранее доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института кандидат экономических наук Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о том, что российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки средств.

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