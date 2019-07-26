Эксперт оценил перспективы России по увеличению объёмов торговли в нацвалютах

Эксперт РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы России по увеличению объёмов торговли в национальных валютах.

«Дальнейшее увеличение торговли в национальных валютах зависит от двух факторов. Первый из них связан со стабильностью рубля», — сказал он.

По словам Холодкова, второй фактор связан с постепенным уходом от нефтедоллара.

Как отметил эксперт, торговлю нефтью за юани постепенно внедряет Китай, где чуть более года назад начала работать Шанхайская энергетическая международная биржа.

«Уход компаний России от доллара при поставках нефти к другим валютам открывает окно возможностей для резкого увеличения расчётов в нацвалюте с другими странами, в том числе с Турцией», — добавил Холодков.

Ранее член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепо в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.