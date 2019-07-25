В Ростовской области рассказали о предоставленных бизнесу налоговых льготах в 2018 году

Размер налоговых льгот, полученных бизнесом Ростовской области в 2018 году, составил более 5,1 млрд рублей, передаёт RostovGazeta.ru со ссылкой на сообщение регионального правительства.

Чаще всего такой поддержкой пользовался малый и средний бизнес. Всего предприниматели получили свыше 2,8 млрд рублей. Из них объём по налоговым каникулам — более 990 млн рублей.

Инвесторам предоставили преференций почти на 2,2 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сумма налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса в Казани за 2018 год достигла примерно 4,8 млрд рублей.