В Ростовской области рассказали о предоставленных бизнесу налоговых льготах в 2018 году
- РИА Новости
Чаще всего такой поддержкой пользовался малый и средний бизнес. Всего предприниматели получили свыше 2,8 млрд рублей. Из них объём по налоговым каникулам — более 990 млн рублей.
Инвесторам предоставили преференций почти на 2,2 млрд рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что сумма налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса в Казани за 2018 год достигла примерно 4,8 млрд рублей.