СМИ: В 20 регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по России

В 20 регионах зафиксировали уровень просроченной задолженности по кредитам выше среднего по России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА).

РИА Новости

Лидируют Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея и Бурятия, где от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля считаются проблемными. Показатель выше среднего выявлен в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%) и Республике Алтай (5,58%). Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные дополнительные меры Банка России по ограничению потребительского кредитования.