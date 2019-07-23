СМИ: В 20 регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по России

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В 20 регионах зафиксировали уровень просроченной задолженности по кредитам выше среднего по России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА).
СМИ: В 20 регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по России
  • РИА Новости

Лидируют Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея и Бурятия, где от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля считаются проблемными.

Показатель выше среднего выявлен в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%) и Республике Алтай (5,58%).

Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные дополнительные меры Банка России по ограничению потребительского кредитования.

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