СМИ: В 20 регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по России
- РИА Новости
Лидируют Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея и Бурятия, где от 7,23% до 15,6% кредитного портфеля считаются проблемными.
Показатель выше среднего выявлен в Дагестане (6,41%), Туве (5,69%) и Республике Алтай (5,58%).
Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные дополнительные меры Банка России по ограничению потребительского кредитования.