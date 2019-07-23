Рубль снижается к доллару

На открытии торгов во вторник, 23 июля, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,20 рубля. Курс евро снизился на четыре копейки и составил 70,70 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.