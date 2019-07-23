Рубль снижается к доллару
На открытии торгов во вторник, 23 июля, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- РИА Новости
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,20 рубля.
Курс евро снизился на четыре копейки и составил 70,70 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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