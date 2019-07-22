Специалисты рассказали о рисках внедрения блокчейна в работу банков
По данным газеты «Известия», которая ссылается на отчёт компании и специалистов из Doctor Web, это отчасти связано с новизной технологии для программистов, что приводит к большому числу ошибок в коде.
Издание отмечает, что некоторые кредитные организации «пока не видят значительных рисков» в использовании блокчейна, однако признают, что технология «недостаточно изучена».
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк терял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта в работе с алгоритмами.