Специалисты рассказали о рисках внедрения блокчейна в работу банков

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Специалисты предупредили об опасностях, которые могут возникнуть в случае активного внедрения технологии блокчейн в финансовых организациях. Как считают аналитики из Positive Technologies, такая практика может угрожать потерей контроля над критически важными ресурсами.

По данным газеты «Известия», которая ссылается на отчёт компании и специалистов из Doctor Web, это отчасти связано с новизной технологии для программистов, что приводит к большому числу ошибок в коде.

Издание отмечает, что некоторые кредитные организации «пока не видят значительных рисков» в использовании блокчейна, однако признают, что технология «недостаточно изучена».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк терял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта в работе с алгоритмами.

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