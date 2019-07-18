Эксперт дал прогноз по курсу рубля в августе

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Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев дал прогноз по курсу рубля в августе.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля в августе
  • Reuters

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что в нынешних реалиях основными факторами курсообразования рубля являются цены на нефть, покупки валюты Минфином, а также спекулятивные движения средств в российских активах со стороны нерезидентов на рынке российского госдолга.

Эксперт допускает, что к началу августа курс российской валюты скорректируется в коридор 64,5—65,5 рубля за доллар.

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.

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