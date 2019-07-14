Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

«В суд поступило заявление истца о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее, а также принадлежавшее ранее на праве собственности Данкевичу Е.Л., Будник Е.В., Жужлеву Г.Е., Беляеву В.С., Аганбегяну Р.А., а также на денежные средства, находящиеся в банках на счетах (вкладах), открытых на имя Данкевича Е.Л., Будник Е.В., Жужлева Г.Е., Беляева В.С., Аганбегяна Р.А.», — говорится в документе.

Ожидается, что суд рассмотрит ходатайство банка в ходе судебного заседания 19 июля.

Кроме того, отмечается, что суд принял к производству иск, поданный Банком России от имени «Открытия».

Предварительные слушания по делу состоятся 9 августа.

Ранее сообщалось, что ЦБ от имени «Открытия» подал иск к основателю банка Вадиму Беляеву, экс-президенту Рубену Аганбегяну, а также бывшему главе организации Евгению Данкевичу и членам правления Елене Будник и Геннадию Жужлеву.