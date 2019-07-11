Суд в Лондоне заблокировал активы семьи Минца на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и его детям отчуждать имущество на сумму в $572 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк непрофильных активов.

Как проинформировали в пресс-службе, 28 июня кредитное учреждение подало иск против Минца и троих его сыновей о взыскании убытков более чем на $700 млн.

«Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соистцом по делу выступает банк «Открытие». Исковые требования связаны со сделками, заключёнными в преддверии санации «Открытия» и «Роста банка».