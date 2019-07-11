Суд в Лондоне заблокировал активы семьи Минца на $572 млн

Короткая ссылка
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и его детям отчуждать имущество на сумму в $572 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Банк непрофильных активов.

Как проинформировали в пресс-службе, 28 июня кредитное учреждение подало иск против Минца и троих его сыновей о взыскании убытков более чем на $700 млн.

«Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соистцом по делу выступает банк «Открытие». Исковые требования связаны со сделками, заключёнными в преддверии санации «Открытия» и «Роста банка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить