Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в валюте

Сбербанк России снизил ставки по вкладам базовой линейки «Сохраняй» в рублях и в валюте.

Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Самый доходный вклад базовой линейки «Сохраняй» теперь позволяет максимум получить 5,05% годовых, с учётом капитализации — 5,44%. Эти условия действуют для депозитов от 400 тыс. рублей, которые размещаются в банке на срок от шести месяцев. Для пенсионеров такие же ставки достижимы при любой сумме и сроке депозита от полугода. Ранее максимальная ставка была 5,75% с надбавкой за открытие вклада онлайн.

«Основные причины снижения: снижение ключевой ставки ЦБ с 17 июня (рубли), повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8% с 1 июля (для валюты), а также общий тренд на снижение ставок на рынке», — цитирует Интерфакс пресс-службу банка.

Ранее в Сбербанке прокомментировали данные о новых способах мошенничества через банкоматы.