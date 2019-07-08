Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в валюте

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Сбербанк России снизил ставки по вкладам базовой линейки «Сохраняй» в рублях и в валюте.
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в валюте
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кредитной организации. 

Самый доходный вклад базовой линейки «Сохраняй» теперь позволяет максимум получить 5,05% годовых, с учётом капитализации — 5,44%. Эти условия действуют для депозитов от 400 тыс. рублей, которые размещаются в банке на срок от шести месяцев. Для пенсионеров такие же ставки достижимы при любой сумме и сроке депозита от полугода. Ранее максимальная ставка была 5,75% с надбавкой за открытие вклада онлайн.

«Основные причины снижения: снижение ключевой ставки ЦБ с 17 июня (рубли), повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8% с 1 июля (для валюты), а также общий тренд на снижение ставок на рынке», — цитирует Интерфакс пресс-службу банка. 

Ранее в Сбербанке прокомментировали данные о новых способах мошенничества через банкоматы.

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