Эксперт оценил сообщения об отношении ЕС к украинскому маршруту транзита российского газа

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что Евросоюз считает украинский маршрут транзита российского газа стратегическим для своей энергетической безопасности.

«Европейские лидеры стремятся к тому, чтобы газовый вопрос был закрыт на продолжительный срок. Их желание состоит в том, чтобы новый контракт между Россией и Украиной о транзите газа был продолжительностью не менее десяти лет, так как именно подобный срок позволит привлечь к украинской газотранспортной системе западных инвесторов», — заявил Валяев.

Он также отметил, что в случае подписания нового контракта с Киевом по транзиту российского газа Москве очень важно увидеть реформы в украинской энергетической сфере.

Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.