В ЕЭК рассказали об успехах ЕАЭС на международной арене за пять лет
- РИА Новости
«Мы не просто формально встроились в мировую архитектуру, мы выстроили целую сеть продуктивных отношений. У нас уже порядка двух десятков меморандумов с рядом ключевых стран во всех регионах мира», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, есть и меморандумы со всеми ключевыми организациями системы ООН.
Как отметила Валовая, ЕАЭС стал абсолютно полноправным участником системы мировой геоэкономической архитектуры.
Ранее сообщалось, что Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Женеве.