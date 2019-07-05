В ЕЭК рассказали об успехах ЕАЭС на международной арене за пять лет

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Татьяна Валовая, занимавшая должность члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), рассказала об успехах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за почти пять лет существования.
В ЕЭК рассказали об успехах ЕАЭС на международной арене за пять лет
  • РИА Новости

«Мы не просто формально встроились в мировую архитектуру, мы выстроили целую сеть продуктивных отношений. У нас уже порядка двух десятков меморандумов с рядом ключевых стран во всех регионах мира», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, есть и меморандумы со всеми ключевыми организациями системы ООН.

Как отметила Валовая, ЕАЭС стал абсолютно полноправным участником системы мировой геоэкономической архитектуры.

Ранее сообщалось, что Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Женеве.

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