В ЕЭК рассказали об успехах ЕАЭС на международной арене за пять лет

Татьяна Валовая, занимавшая должность члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), рассказала об успехах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за почти пять лет существования.

«Мы не просто формально встроились в мировую архитектуру, мы выстроили целую сеть продуктивных отношений. У нас уже порядка двух десятков меморандумов с рядом ключевых стран во всех регионах мира», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, есть и меморандумы со всеми ключевыми организациями системы ООН.

Как отметила Валовая, ЕАЭС стал абсолютно полноправным участником системы мировой геоэкономической архитектуры.

Ранее сообщалось, что Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Женеве.