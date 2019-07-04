Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» по транзиту российского газа
- Reuters
«Это очень странное заявление топ-менеджера «Нафтогаза». Потому что переговоры по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию можно вести ещё полгода», — сказал Юшков.
По его словам, Киеву необходим транзит, поскольку он обеспечивает газом украинцев и поскольку за транзитные услуги платят.
Как добавил эксперт, есть надежда на конструктивные переговоры, но после выборов в парламент Украины.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Nation News прокомментировал заявление «Нафтогаза».