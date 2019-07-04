Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» по транзиту российского газа

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» по транзиту российского газа
  • Reuters

«Это очень странное заявление топ-менеджера «Нафтогаза». Потому что переговоры по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию можно вести ещё полгода», — сказал Юшков.

По его словам, Киеву необходим транзит, поскольку он обеспечивает газом украинцев и поскольку за транзитные услуги платят.

Как добавил эксперт, есть надежда на конструктивные переговоры, но после выборов в парламент Украины.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Nation News прокомментировал заявление «Нафтогаза».

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