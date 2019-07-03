Эксперт оценил возможные дополнительные меры ЦБ по ограничению потребкредитования

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные дополнительные меры Банка России по ограничению потребительского кредитования.

«Рынок кредитования действительно считается перегретым, а банки выдают необеспеченные кредиты при наличии только справки о доходах, в то же время самозанятым отказывают в кредитах из-за отсутствия справки 2-НДФЛ», — заявил эксперт.

По его словам, в данной сфере очень важен баланс.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что регулятор думает над дополнительными мерами по ограничению потребкредитования после введения показателя долговой нагрузки.

По словам Юдаевой, новые ограничения, в частности, могут коснуться долгосрочных кредитов.

RIA56 передавало, что в Оренбургской области выросли объёмы кредитования населения: в январе 2019 года банки выдали кредиты на сумму 10,6 млрд рублей, что почти на 40% превышает показатель за первый месяц 2018-го.