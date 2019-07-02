Эксперт оценил планы России и Китая отказаться от расчётов в долларах

Заведующий кафедрой теории, менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы России и Китая отказаться от расчётов в долларах.

«Эпоха глобализации в мире закончилась, национальные государства продолжают восстанавливать своё значение, поэтому вопрос: а какая валюта выступит в качестве замены американского доллара?» — заявил он.

Кроме того, по его прогнозу, золото, скорее всего, продолжит расти в цене, что позволит гарантировать стоимость рубля, и это также подспорье для дедолларизации.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах.