Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти

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Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение стран ОПЕК+ одобрить долгосрочную хартию о сотрудничестве, а также продлить сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев.
Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти
  • Reuters

По его словам, рынок нефти столкнулся с очень серьёзным вызовом, продиктованным новым направлением промышленности. Как пояснил эксперт, моторные топлива производятся различными нетрадиционными способами. В качестве примера он привёл биотопливо.

«Но раньше объёмы производства были несопоставимы с объёмами производства нефтепродуктов. А с прошлого года они вышли на такой уровень, что уже стали сопоставимы», — заявил Танкаев.

Он добавил, что сдерживание добычи нефти странами ОПЕК+ является очень важным фактором мирового рынка.

Ранее руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев в беседе с ФАН оценил решение ОПЕК+.

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