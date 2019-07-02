Эксперт прокомментировал решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти
- Reuters
По его словам, рынок нефти столкнулся с очень серьёзным вызовом, продиктованным новым направлением промышленности. Как пояснил эксперт, моторные топлива производятся различными нетрадиционными способами. В качестве примера он привёл биотопливо.
«Но раньше объёмы производства были несопоставимы с объёмами производства нефтепродуктов. А с прошлого года они вышли на такой уровень, что уже стали сопоставимы», — заявил Танкаев.
Он добавил, что сдерживание добычи нефти странами ОПЕК+ является очень важным фактором мирового рынка.
Ранее руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев в беседе с ФАН оценил решение ОПЕК+.