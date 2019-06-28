Силуанов: правительство не ориентируется на изменение ситуации с санкциями

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Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT заявил, что правительство в своих планах не ориентируется на изменение санкционной риторики Запада в отношении России.
Силуанов: правительство не ориентируется на изменение ситуации с санкциями
  • © Federation Council of Russia
  • globallookpress.com

«Ну, смотрите, когда мы полтора или два года назад встречались, то, конечно, хотелось бы говорить, что хотелось бы, чтобы все эти санкционные риторики прекратились, это правда. Сейчас мы уже в наших планах не ориентируемся на то, что что-то изменится. Я уже сказал, что нам надо в первую очередь основываться на своих собственных возможностях, своих собственных силах», — сказал он.

По его словам, за последние два года удалось начать реализовывать проекты, которые позволяют решать ключевые задачи.

«У нас не было инфраструктуры нормальной. Выделили специальные ресурсы, сделали соответствующие программы по усилению транспортной инфраструктуры, цифровой инфраструктуры. То, что нам необходимо. То, что необходимо для экономического роста», — отметил Силуанов. 

Полную версию интервью смотрите на сайте RTД в 18:30.

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