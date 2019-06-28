В Госдуме прокомментировали сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об отказе России и Китая от расчётов в долларах.

«Россия давно прорабатывает схемы перехода на нацвалюты при взаиморасчётах с другими государствами. С экономической точки зрения это гораздо выгоднее и надёжнее, чем привязка к американскому доллару», — заявил депутат.

По его словам, доминирование США постепенно начинает ослабевать, в том числе за счёт роста влияния стран БРИКС и других объединений государств, среди которых ШОС и Евразийский союз, поскольку в них выстраиваются собственные экономические модели промышленного развития и внешней торговли.

«И доллар там всё меньше востребован», — добавил Морозов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что соответствующий документ подписали министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.