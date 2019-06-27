В «ФК Открытие» рассказали о рекламном контракте с рэпером Бастой
- РИА Новости
«Наш бизнес растёт в соответствии с планом, и в первом полугодии мы выполняем свой план на 95—98%. У нас есть утверждённый наблюдательным советом маркетинговый бюджет. И в своих действиях мы не превышаем свои маркетинговые затраты», — пояснил Задорнов.
По его словам, контракт с Бастой будет способствовать увеличению клиентской базы «ФК Открытие» и дополнительному росту бизнеса банка.
- Глава «ФК Открытие» Задорнов о влиянии маркетинговых затрат на рост аудитории и бизнеса компании
«Опыт показывает, что при определении маркетинговой стратегии надо выбирать лучшее. Мы считаем, что мы сделали очень правильный выбор за разумные деньги», — добавил глава компании.
Как отметил Задорнов, предыдущие рекламные контракты организации были краткосрочными. При этом в рамках новой маркетинговой стратегии соглашение с Бастой было заключёно на два года.