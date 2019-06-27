В «ФК Открытие» рассказали о рекламном контракте с рэпером Бастой

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Выбор российского музыканта и продюсера Василия Вакуленко (Баста) в качестве нового лица «ФК Открытие» полностью укладывается в маркетинговый бюджет компании в условиях санации банка и контроля со стороны ЦБ. Об этом в интервью RT рассказал глава корпорации Михаил Задорнов.
В «ФК Открытие» рассказали о рекламном контракте с рэпером Бастой
  • РИА Новости

«Наш бизнес растёт в соответствии с планом, и в первом полугодии мы выполняем свой план на 95—98%. У нас есть утверждённый наблюдательным советом маркетинговый бюджет. И в своих действиях мы не превышаем свои маркетинговые затраты», — пояснил Задорнов.

По его словам, контракт с Бастой будет способствовать увеличению клиентской базы «ФК Открытие» и дополнительному росту бизнеса банка.

  • Глава «ФК Открытие» Задорнов о влиянии маркетинговых затрат на рост аудитории и бизнеса компании

«Опыт показывает, что при определении маркетинговой стратегии надо выбирать лучшее. Мы считаем, что мы сделали очень правильный выбор за разумные деньги», — добавил глава компании.

Как отметил Задорнов, предыдущие рекламные контракты организации были краткосрочными. При этом в рамках новой маркетинговой стратегии соглашение с Бастой было заключёно на два года.

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