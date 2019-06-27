В ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов

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Рабочая группа Банка России разработала рекомендации, призванные помочь предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках «противолегализационных мер». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
В ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов
  • ©Aleksey Bychkov/Global Look Press

Как отметили в ЦБ, важно реагировать на запросы банков о предоставлении данных, которые раскрывают суть денежных операций, подробно заполнять платёжные документы и своевременно информировать банки и ФНС об изменениях в структуре компании.

Также рекомендуется не делить бизнес на множество различных ИП и фирм, так как это может быть использовано для налоговых преступлений.

В настоящее время банки вправе отказывать клиентам в проведении операций и заключении договора банковского счёта в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Ранее экономист Сергей Григорян в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о новом инструменте банков для блокировки счетов.

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