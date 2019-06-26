Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара

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Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Европейского центрального банка о лидерстве России по отказу от доллара США.
Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара
  • © Global Look Press

«Говорить о тренде на дедолларизацию, на мой взгляд, пока не приходится, однако Россия действительно активно избавляется от активов, номинированных в долларах», — сказал эксперт.

По его словам, Москва стремится максимально снизить риски для своей экономики.

Если говорить о Китае, то Нигматуллин отметил, что Пекин вынужденно стал оппонентом США в торговой войне и ему приходится отражать удары, продавать наиболее ликвидные американские активы, чтобы поддерживать курс юаня на приемлемом уровне и сохранять позиции на фоне снижающегося товарооборота.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на доклад ЕЦБ сообщала, что Россию признали одним из ключевых двигателей мировой дедолларизации. Российский ЦБ продал существенную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объём пришёлся на II квартал ($100 млрд). Второе место занял Китай ($60 млрд).

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