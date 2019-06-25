Орешкин рассказал о своём видении будущего мирового кризиса

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» поделился своим мнением о том, каким будет следующий глобальный экономический кризис.
Орешкин рассказал о своём видении будущего мирового кризиса
  • РИА Новости

По его словам, вероятный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе или достаточностью банковского капитала. Орешкин выразил мнение, что произойдёт «обратное разматывание клубка глобализации». 

«Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией», — цитирует министра РИА Новости.

При этом Орешкин выразил уверенность, что к новому глобальному кризису Россия готова гораздо лучше, чем к ситуации 2008 года.

«У нас есть бюджетное правило, инфляционное таргетирование, плавающий валютный курс», — отметил он.

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