Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,97%, составив $57,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,82% — до $64,33 за баррель.

В марте заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.