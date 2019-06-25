Цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть снижаются
  • Reuters

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,97%, составив $57,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,82% — до $64,33 за баррель.

В марте заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.

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