Эксперт прокомментировал сообщения о планах США ввести новые ограничения против Китая

Политолог, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о планах США ввести запрет на китайское оборудование для сетей 5G.

«Скорее всего, угрозу США выполнят. У них есть фирма Qualcomm, занимающаяся стандартами связи пятого поколения, которая достигала серьёзных результатов в работе с 3G и 4G, но сейчас она отстала и начала уступать китайскому Huawei», — заявил эксперт.

Он отметил, что сам стандарт пятого поколения пока не установлен и конкурируют как раз решения от Huawei и Qualcomm.

Как прогнозирует Вассерман, Китай продолжит борьбу, активно продвигая свои стандарты на остальных рынках.

«Скажем, в Западной Европе уже ведутся серьёзные переговоры о внедрении китайской аппаратуры», — добавил он.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.