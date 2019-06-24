Эксперт прокомментировал сообщения о планах США ввести новые ограничения против Китая

Короткая ссылка
Политолог, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о планах США ввести запрет на китайское оборудование для сетей 5G.
Эксперт прокомментировал сообщения о планах США ввести новые ограничения против Китая
  • Reuters

«Скорее всего, угрозу США выполнят. У них есть фирма Qualcomm, занимающаяся стандартами связи пятого поколения, которая достигала серьёзных результатов в работе с 3G и 4G, но сейчас она отстала и начала уступать китайскому Huawei», — заявил эксперт.

Он отметил, что сам стандарт пятого поколения пока не установлен и конкурируют как раз решения от Huawei и Qualcomm.

Как прогнозирует Вассерман, Китай продолжит борьбу, активно продвигая свои стандарты на остальных рынках.

«Скажем, в Западной Европе уже ведутся серьёзные переговоры о внедрении китайской аппаратуры», — добавил он.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние США и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить