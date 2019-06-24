В Петербурге начал работу форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета

В Санкт-Петербурге начал работу форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета, сообщают «Невские новости».

Мероприятие проводится раз в три года в одной из 70 стран, входящих в совет. Это площадка для обмена опытом, новейшей информацией и передовыми достижениями нефтегазовой отрасли.

«Сегодня впервые в России открылся и начинает работу форум будущих лидеров. Это очень значимое событие для мировой нефтяной отрасли, потому что в нём принимают участие делегаты из 62 стран, которые приехали сюда», — заявил глава Министерства энергетики Александр Новак.

По его словам, основной темой форума станут мировые тенденции, мировые рынки. Также планируется обсудить экологическую повестку.

Ранее ФАН сообщало о международном форуме «Государственное управление: роль граждан в построении цифрового государства» в Петербурге.