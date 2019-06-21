Эксперт прокомментировал планы ШОС содействовать увеличению доли нацвалют во взаиморасчётах

Эксперт РИСИ, экономист Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова о том, что ШОС будет содействовать увеличению доли национальных валют во взаиморасчётах.

«Идея расчётов в национальных валютах не нова. Она активно продвигается и нашей страной, и нашими партнёрами — Китаем, Индией, Египтом, и другими развивающимися странами», — сказал Холодков.

По его словам, понятно, почему расчёты в нацвалютах стали одной из главных тем ШОС — Норов ранее занимал должность министра иностранных дел Узбекистана и много сталкивался с различного рода проявлениями ограничений в финансовой части.

Как отметил эксперт, в последнее время ограничений стало больше. Например, пояснил он, США часто используют доллар и своё доминирование в международной валютной системе для оказания давления.

«Я думаю, что многие страны — члены ШОС примут это предложение, так как они заинтересованы в безопасном ведении своих расчётов по торговым и капитальным операциям с иностранными партнёрами», — заключил Холодков.

Ранее член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепо в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.