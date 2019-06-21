Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара вырос на 27 копеек — до 63,16 рубля.
Курс евро увеличился на 26 копеек и составил 71,29 рубля.
Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
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