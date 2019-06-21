Цена на нефть марки WTI выросла более чем на 5%
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 5,38% — до $56,65 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе упали на 0,11% — до $64,38 за баррель.
В марте заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.