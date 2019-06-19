В Крыму оценили загруженность предприятий ОПК
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Объём загрузки сегодня всего 45%, к сожалению. Данная позиция нас не устраивает. В протоколе по итогам заседания Морской коллегии эти моменты будут отмечены», — сказал Аксёнов.
Он добавил, что планируется предоставлять заказы местным предприятиям ОПК вне конкурсных процедур.
Заседание во главе с вице-премьером Юрием Борисовым прошло в Севастополе. В частности, обсуждались вопросы загрузки и развития судоремонтных и судостроительных предприятий Крыма.
В феврале сообщалось, что на предприятиях ОПК в Крыму реализуются контракты, общая сумма которых превышает 22 млрд рублей.