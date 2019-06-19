В Крыму оценили загруженность предприятий ОПК

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма на данный момент загружены на 45%, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму оценили загруженность предприятий ОПК
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Объём загрузки сегодня всего 45%, к сожалению. Данная позиция нас не устраивает. В протоколе по итогам заседания Морской коллегии эти моменты будут отмечены», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что планируется предоставлять заказы местным предприятиям ОПК вне конкурсных процедур.

Заседание во главе с вице-премьером Юрием Борисовым прошло в Севастополе. В частности, обсуждались вопросы загрузки и развития судоремонтных и судостроительных предприятий Крыма.

В феврале сообщалось, что на предприятиях ОПК в Крыму реализуются контракты, общая сумма которых превышает 22 млрд рублей.

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