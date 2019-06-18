Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Короткая ссылка
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
  • © РИА Новости

По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля.

Это произошло впервые с 24 апреля.

Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.

Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить