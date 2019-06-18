Курс доллара опустился ниже 64 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.