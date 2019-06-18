Эксперт оценил роль доллара в мировой финансовой системе

Академик РАН, президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин в беседе с «Российской газетой» оценил роль американского доллара в мировой финансовой системе.

«Знаете, многие любят предрекать крах доллара», — заявил он.

По его словам, так сложилось, что это будет означать катастрофу мировой экономики и мировых финансов.

Вместе с тем, отметил Дынкин, доверие к доллару утрачивается в силу политики США, поэтому постепенно растёт доля евро в торговом обороте, незначительно, но увеличивается доля юаня.

Как считает эксперт, нужно начинать не с замены мировой валюты, а с большей интернационализации правил регулирования финансового рынка.

Ранее член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепо в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.