Эксперт оценил роль доллара в мировой финансовой системе

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Академик РАН, президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин в беседе с «Российской газетой» оценил роль американского доллара в мировой финансовой системе.
Эксперт оценил роль доллара в мировой финансовой системе
  • Reuters

«Знаете, многие любят предрекать крах доллара», — заявил он.

По его словам, так сложилось, что это будет означать катастрофу мировой экономики и мировых финансов.

Вместе с тем, отметил Дынкин, доверие к доллару утрачивается в силу политики США, поэтому постепенно растёт доля евро в торговом обороте, незначительно, но увеличивается доля юаня.

Как считает эксперт, нужно начинать не с замены мировой валюты, а с большей интернационализации правил регулирования финансового рынка.

Ранее член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепо в беседе с ФАН рассказал, как закупка золота позволяет России отказаться от доллара.

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