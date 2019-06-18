Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,02%, составив $51,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,03% — до $60,92 за баррель.

В марте заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.