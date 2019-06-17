Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

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Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на данные Центрального банка страны.

Уточняется, что соответствующая цифра была зафиксирована в апреле. По сравнению с мартом госдолг страны вырос на €14,8 млрд.

Как указывает Corriere della Sera, итальянская организация по защите прав потребителей подсчитала, что в настоящий момент на каждого гражданина страны приходится более €39 тыс. государственной задолженности, тогда как на каждую итальянскую семью — более €93 тыс.

В мае глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил конгресс о достижении лимита на государственный долг к концу лета.

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