Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте

Короткая ссылка
Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте
  • РИА Новости

«Что касается переговоров с Белоруссией, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии», — приводит её слова РИА Новости.

Глава ЦБ напомнила, что в союзном договоре речь шла о возможном переходе на единую валюту.

При этом она подчеркнула, что речи о том, чтобы распространять это на другие страны, не идёт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве, но это не должен быть российский рубль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить