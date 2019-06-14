Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте

Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается переговоров с Белоруссией, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии», — приводит её слова РИА Новости.

Глава ЦБ напомнила, что в союзном договоре речь шла о возможном переходе на единую валюту.

При этом она подчеркнула, что речи о том, чтобы распространять это на другие страны, не идёт.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве, но это не должен быть российский рубль.