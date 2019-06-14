ЦБ повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

Банк России повысил прогноз средней цены нефти марки Urals в 2019 и 2020 годах, следует из материалов на сайте регулятора.

Так, на 2019 год прогноз повышен с $60 до $65 за баррель, на 2020 год — с $55 до $60.

Прогноз на 2021 год сохранён на уровне $55 за баррель.

Банк России на заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых.

В январе МВФ снизил прогноз нефтяных цен в нынешнем году до $58,95.

Эксперт Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что если нефть в ближайшие годы не будет стоить больше $70 за баррель, то это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке.