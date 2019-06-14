СМИ: Минэнерго разработало проект постановления о расширении льгот для бизнеса

Минэнерго разработало проект постановления правительства, предусматривающий расширение количества потребителей газа льготной категории, сообщают «Известия».

В настоящее время к этой категории относится малый бизнес, оборудование которого расходует не более 15 кубометров в час. Документ предлагает увеличить максимальный часовой расход до 42 кубов.

Проект вызвал вопросы у Минэкономразвития, и в мае было проведено согласительное совещание. МЭР в своих замечаниях отмечает, что предлагаемая инициатива может привести к заметному увеличению расходов газовиков.

В Минэкономразвития не стали комментировать проект постановления, заявив, что пока документ находится в начальной стадии и ещё будет обсуждаться. В Минэнерго также отказались предоставить комментарий.