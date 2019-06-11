В Подмосковье заявили об увеличении площади посевов в 2019 году

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В Московской области закончились посевные работы. Площадь засаженной земли в 2019 году стала больше. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
В Подмосковье заявили об увеличении площади посевов в 2019 году
  • РИА Новости

«Всего яровых, включая площади пересева по погибшим озимым и многолетним травам, посеяно 208,4 тыс. га. Из них зерновых и зернобобовых — 71,4 тыс. га, 86,5 тыс. га кормовых культур, рапса посеяно порядка 25 тыс. га, картофеля — около 14 тыс. га и более 10 тыс. га овощей», — заявил он.

Министр отметил, что посевной план перевыполнен на 2%. В кампании задействовано около 4,3 тыс. единиц сельхозтехники.

Лидерами по севу названы Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Дмитровский городской округ и Ступино.

По словам Разина, в этом году посевная площадь увеличена более чем на 30 тыс. га по сравнению с прошлым годом.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что объём экспорта продукции АПК Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца.

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