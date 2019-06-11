Внесены изменения в порядок формирования бюджета Петербурга

В Санкт-Петербурге внесены изменения в порядок формирования бюджета, сообщает kp.ru.

Так, срок формирования предельных объёмов средств на реализацию госпрограмм сместился с 1 марта на 1 мая. Их утверждает губернатор.

«Также важным нововведением стало возрастание роли ответственных исполнителей государственных программ при формировании бюджета: теперь у них есть право на внесение изменений», — рассказали в пресс-службе Смольного.

С 2020 года на развитие города смогут направлять по меньшей мере 15% расходов.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», власти Петербурга рассказали о соцподдержке жителей города.