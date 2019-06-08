Санкт-Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182,4 млрд рублей

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Власти Санкт-Петербурга во время ПМЭФ заключили 27 соглашений на общую сумму 182,4 млрд рублей. Об этом сообщили в администрации города.
Санкт-Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182,4 млрд рублей
  • РИА Новости

Как отмечается, в частности, соглашения были заключены с РЖД, с АО «Швабе», АО «ЕКС» и ТГК-1.

«Подавляющее большинство подписанных соглашений несут городу инвестиции. Самое главное, что эти деньги будут вложены в то, что действительно сегодня нужно петербуржцам, — дороги, социальные объекты, сферу здравоохранения, энергетику, создание новых рабочих мест», — сказал губернатор города Александр Беглов.

Ранее советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков рассказал, что в ходе ПМЭФ заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.

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