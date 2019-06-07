Мантуров рассказал о переговорах с немецким министром экономики

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Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью RT рассказал об итогах встречи с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером на полях ПМЭФ-2019.
Мантуров рассказал о переговорах с немецким министром экономики
  • РИА Новости

«Сегодня говорили о том, какие новые изменения предлагаются в редакции СПИК 2.0 и влияет ли это на ранее подписанные СПИКи. Естественно, всё, что уже было подписано, никак не будет меняться с учётом стабилизационной поправки, которая была как в первом СПИКе, так и во втором», — рассказал Мантуров.

По словам Мантурова, регулярные встречи с немецким министром экономики и энергетики необходимы для «сверки часов» на предмет новых запросов от немецких компаний.

«Господин Альтмайер, встречаясь с немецким бизнесом, получает те или иные запросы, мы их обсуждаем и всегда находим решение», — добавил глава Минпромторга.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) предоставляет собой соглашение государства с инвесторами, призванное стимулировать локализацию иностранного производства на территории России. В свою очередь, СПИК 2.0 предполагает внедрение в РФ только уникальных технологий и продуктов. Как ожидается, новая форма контракта заработает в 2019 году.

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