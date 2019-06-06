В Независимом топливном союзе оценили предложение ФАС о продаже нефтепродуктов на бирже

Короткая ссылка
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН оценил предложение Федеральной антимонопольной службы о продаже нефтепродуктов на бирже.
В Независимом топливном союзе оценили предложение ФАС о продаже нефтепродуктов на бирже
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Биржа — торговая площадка, но это и спекулятивный инструмент, подразумевающий возможность быстрой и максимально эффективной продажи. Очень печально, что эта мера предлагается в качестве альтернативы увеличению обязательных нормативов», — сказал он.

По его словам, как одна из мер это может работать, но как альтернатива нет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что ФАС предложила новую меру по стабилизации рынка нефтепродуктов — упорядочивание торговли на бирже со стороны независимых НПЗ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить