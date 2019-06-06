В Независимом топливном союзе оценили предложение ФАС о продаже нефтепродуктов на бирже

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН оценил предложение Федеральной антимонопольной службы о продаже нефтепродуктов на бирже.

«Биржа — торговая площадка, но это и спекулятивный инструмент, подразумевающий возможность быстрой и максимально эффективной продажи. Очень печально, что эта мера предлагается в качестве альтернативы увеличению обязательных нормативов», — сказал он.

По его словам, как одна из мер это может работать, но как альтернатива нет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что ФАС предложила новую меру по стабилизации рынка нефтепродуктов — упорядочивание торговли на бирже со стороны независимых НПЗ.