В Независимом топливном союзе оценили предложение ФАС о продаже нефтепродуктов на бирже
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- РИА Новости
«Биржа — торговая площадка, но это и спекулятивный инструмент, подразумевающий возможность быстрой и максимально эффективной продажи. Очень печально, что эта мера предлагается в качестве альтернативы увеличению обязательных нормативов», — сказал он.
По его словам, как одна из мер это может работать, но как альтернатива нет.
Ранее газета «Известия» сообщала, что ФАС предложила новую меру по стабилизации рынка нефтепродуктов — упорядочивание торговли на бирже со стороны независимых НПЗ.