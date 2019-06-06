Эксперт прокомментировал попадание России в рейтинг самых «инвестиционных» стран Европы

Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал попадание России в рейтинг самых «инвестиционных» стран Европы.

«Россия — это крупный рынок с населением более 140 млн человек. Экономика по номиналу занимает 2% или 2,5% от мировой экономики, в зависимости от того, как считать по паритету покупательной способности, в долларах или в рублях», — заявил он.

По его словам, российская экономика привлекательна даже с учётом санкций и прочих ограничений.

Кроме того, отметил Нигматуллин, у России есть незанятые и фрагментированные рынки, где нет доминирующих игроков. Ещё одним важным моментом он назвал отсутствие ограничений на передвижение капитала через границу.

Ранее газета «Известия» сообщала, что по итогам 2018 года Россия заняла в рейтинге девятое место, а зарубежные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов.