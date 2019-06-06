Эксперт прокомментировал попадание России в рейтинг самых «инвестиционных» стран Европы

Короткая ссылка
Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал попадание России в рейтинг самых «инвестиционных» стран Европы.
Эксперт прокомментировал попадание России в рейтинг самых «инвестиционных» стран Европы
  • Reuters

«Россия — это крупный рынок с населением более 140 млн человек. Экономика по номиналу занимает 2% или 2,5% от мировой экономики, в зависимости от того, как считать по паритету покупательной способности, в долларах или в рублях», — заявил он.

По его словам, российская экономика привлекательна даже с учётом санкций и прочих ограничений.

Кроме того, отметил Нигматуллин, у России есть незанятые и фрагментированные рынки, где нет доминирующих игроков. Ещё одним важным моментом он назвал отсутствие ограничений на передвижение капитала через границу.

Ранее газета «Известия» сообщала, что по итогам 2018 года Россия заняла в рейтинге девятое место, а зарубежные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить