В ЦБ объяснили замедление мировой экономики
«Замедление мировой экономики связано с торговыми спорами и ростом протекционизма. Торговые споры США и Китая затрагивают всю мировую экономику и мировые рынки, они замедляют мировую экономику и влияют на Россию», — приводит ТАСС её слова.
Как отметила глава Центробанка, это можно объяснить большими объёмами торговли России с Китаем и Европейским союзом.
По её мнению, торговые споры КНР и США также могут привести к колебаниям цен на нефть.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что торговая война США и Китая может снизить цены на ключевые ресурсы.
Эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние двух государств.