В ЦБ объяснили замедление мировой экономики

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Торговые споры США и Китая замедляют мировую экономику и влияют на Россию, заявила в интервью японской газете «Никкэй» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Замедление мировой экономики связано с торговыми спорами и ростом протекционизма. Торговые споры США и Китая затрагивают всю мировую экономику и мировые рынки, они замедляют мировую экономику и влияют на Россию», — приводит ТАСС её слова.

Как отметила глава Центробанка, это можно объяснить большими объёмами торговли России с Китаем и Европейским союзом.

По её мнению, торговые споры КНР и США также могут привести к колебаниям цен на нефть.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что торговая война США и Китая может снизить цены на ключевые ресурсы.

Эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние двух государств.

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