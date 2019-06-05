Эксперт прокомментировал обещание Гройсмана по «Нафтогазу»

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал обещание премьер-министра Украины Виктора Гройсмана обязать компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения.

Как считает Белогорьев, заявление украинского премьера носит явно политизированный характер и сделано в преддверии парламентских выборов.

«Насколько заявления о возможном снижении цен на газ — удачный ход, судить сложно», — отметил он.

По его словам, весьма вероятно, что в 2019 году тарифы на газ для Украины не изменятся, несмотря на все политические инициативы Гройсмана.

В феврале украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.