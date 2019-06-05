В Совфеде прокомментировали позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»

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Первый член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Inforeactor прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде прокомментировали позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Любые заявления против проекта носят исключительно декларативный характер. Достаточно сказать, что в Европе «Северный поток — 2» поддерживают Германия, Норвегия и Австрия», — сказала сенатор.

По её словам, европейцы не откажутся от проекта, так как он обеспечит высокую надёжность поставок российского газа.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Зеленского.

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