В Совфеде прокомментировали позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»

Первый член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Inforeactor прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросе противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Любые заявления против проекта носят исключительно декларативный характер. Достаточно сказать, что в Европе «Северный поток — 2» поддерживают Германия, Норвегия и Австрия», — сказала сенатор.

По её словам, европейцы не откажутся от проекта, так как он обеспечит высокую надёжность поставок российского газа.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Зеленского.