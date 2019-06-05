В Совфеде прокомментировали позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»
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- РИА Новости
«Любые заявления против проекта носят исключительно декларативный характер. Достаточно сказать, что в Европе «Северный поток — 2» поддерживают Германия, Норвегия и Австрия», — сказала сенатор.
По её словам, европейцы не откажутся от проекта, так как он обеспечит высокую надёжность поставок российского газа.
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Зеленского.