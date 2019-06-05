Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области

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Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
  • @GreatWallMotorsGlobal
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Как отмечается, работников предприятия и почётных гостей церемонии приветствовал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

«Уверен, что индустриальный парк «Узловая» станет не только одной из самых крупных производственных площадок Центральной России, но и самой эффективной», — сказал он.

В свою очередь, гендиректор Haval motor (входит в концерн) Элвис Ченга отметил, что это первый китайский автомобильный завод полного цикла за рубежом.

Вице-президент Great Wall Чжан Цзюньсюе сообщил, что новое предприятие будет выпускать легковые автомобили. Он презентовал участникам автомобиль Haval F7 и анонсировал поставки на конвейер внедорожников Haval F7Х и H9.

Great Wall Motor и правительство Тульской области подписали соглашение о проекте в мае 2014 года. 

Строительство завода площадью 216 га началось осенью 2015 года.

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