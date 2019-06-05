Эксперт оценил заявление Всемирного банка по росту экономики России
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- РИА Новости
По словам эксперта, в настоящее время происходит некое восстановление того потенциала, который существовал до 2014—2016 годов.
«Нацпроекты нацелены на достижение поставленных национальных целей. Правильная концентрация сил и средств на определённых направлениях развития способна дать соответствующий эффект», — считает Климанов.
Как добавил эксперт, важно сделать так, чтобы нацпроекты стали общенациональным инструментом социально-экономического развития в целом.