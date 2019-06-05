СМИ: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

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Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, принадлежащего властям Венесуэлы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, Венесуэла получила у банка кредит в размере $750 млн и предоставила 20 тонн золота в качестве залога. 

Уточняется, что Венесуэла не выполнила условия соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото. По данным источников, речь идёт о платежах по кредиту.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала RT о шагах страны по защите своих счетов в Европе, в том числе золота, которое «незаконно удерживает Банк Англии».

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