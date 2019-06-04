KIA раскрыла название нового кроссовера

Компания KIA рассказала о новом компактном кроссовере, который будет продаваться на российском рынке в 2020 году.

Как сообщает ФАН со ссылкой на «Автостат», автомобиль получил название Seltos.

Отмечается, что это адаптация имени мифологического персонажа Кельта, сына Геракла и Кельтины.

KIA Seltos создан на основе концепта SP Signature.

Ожидается, что презентация автомобиля состоится в июне 2019 года. В России старт продаж намечен на 2020 год.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата» сообщало, что объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.